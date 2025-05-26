Возвращения американского президента в Белый дом и ряд его заявлений спровоцировали рост украинских облигаций, но отсутствие прогресса в мирном урегулировании бьёт по их стоимости.

Стоимость облигаций государственного долга Украины в долларовом эквиваленте стал одной из худших инвестиций для тех, кто вложился в ценную бумагу зимой 2025 года. Об этом сообщает издание Bloomberg.

Отмечается, что возвращение Дональда Трампа в Белый дом и заявления американского президента относительно российско-украинского конфликта спровоцировали рост стоимости облигаций в виду ожидавшегося мирного урегулирования уже в ближайшее время. Однако возникшая неопределённость и неисполнение Трампом своего обещания о быстром мире изменяет динамику в сторону падения стоимости облигаций.

При этом, как подчёркивает Bloomberg, далеко не все инвесторы отказываются от такой инвестиции, хотя оптимизм умерен.

Bank of America Corp. по прежнему считают облигации во внешний долг Украины рекомендуемыми для инвестирования, но предупреждают о рисках падения стоимости, учитывая продолжительность российско-украинского конфликта. Британский хедж-фонд Frontier Road предпочитает инвестировать исключительно в корпоративные облигации, поскольку они менее уязвимы перед геополитическими изменениями.

Инвестиционный директор Aberdeen Investments Виктор Сабо объясняет, что стоимость украинских облигаций вернулась на уровень, наблюдавшийся до избрания Дональда Трампа американским президентом. Связано это с тем, что обещание Трампа завершить конфликт на следующий день после инаугурации затянулось на полгода, а перспектива мира является отдалённой.

Таким образом, те, кто инвестировал в облигации государственного долга Украины в августе - оказались в небольшом плюсе (10%), в ноябре (после избрания Дональда Трампа) - вышли в ноль или даже небольшой убыток (10 - 15%), а решившиеся вложиться в феврале - потеряли около 30% от стоимости активов.