Высокопоставленные европейские чиновники готовятся к тому, что в ближайшее время американское присутствие будет сокращено.

Издание Handelsblatt пишет о том, что канцлер Германии Фридрих Мерц во время своего визита в Литву пытался успокоить Европейский союз, указав на отсутствие признаков вывода американских войск из Европы. Однако, как отмечается в материале издания, на самом деле немецкий канцлер лишь делает вид, что вероятность такого сценария преувеличена.

По данным издания, высокопоставленные европейские страны ожидают, что уже в ближайшие месяцы Соединённые Штаты Америки объявят о сокращении своего присутствие в Европе, начав вывод войск. Отмечается, что остаётся непонятным, какое число американских войск может быть выведено. При этом главным является то, что постепенный вывод войск всё же произойдёт, ведь американское руководство неоднократно говорило о приоритетности Индо-Тихоокеанского региона над Европой.

Бывший Командующий американской армией в Европе Бен Ходжес в комментарии Handelsblatt объяснил, что администрация Дональда Трампа пересматривает свои стратегические приоритеты. На фоне этого численность сухопутных войск может быть сокращена в пользу дополнительного финансирования военно-воздушных и военно-морских сил. Очевидно, что в таком случае сокращение сухопутных подразделений произойдёт за счёт их вывода из Европы.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус говорил о том, что не видит признаков сокращения присутствия Соединённых Штатво Америки. Однако он призывает европейские страны быть готовыми к такому сценарию, рассчитывая на себя.