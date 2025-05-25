Однако он всё же призывает Европу больше полагаться на себя.

Министр обороны Германии Борис Писториус в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) отреагировал на предложение президента Франции Эмманюэля Макрона начать развёртывание французского ядерного оружия в Европе, учитывая сокращающийся интерес Соединённых Штатов Америки к региону. Он подчеркнул, что считает публичное обсуждение данного вопроса неправильным.

Несмотря на это, немецкий министр положительно оценил идею Парижа, обратив внимание на то, что французские силы сдерживания не заменят американский «ядерный зонтик».

Писториус предложил посмотреть, какие действия будет принимать администрация Дональда Трампа. Политик признаёт тот факт, что в трансатлантических отношениях возникла неопределённость. Однако немецкий министр не видит признаков значительного вывода американских войск из Европы или отказа от «ядерного зонтика».

Борис Писториус объясняет, что действия Вашингтона лишь должны убедить Европу больше полагаться на себя. По его словам, уже давно стало понятно, что Соединённые Штаты Америки больше вовлечены в Индо-Тихоокеанский регион, нежели в Европу. В то же время европейские страны за последние десятилетия мало что сделали для своей безопасности, поэтому им стоит уделять этому вопросу больше внимания в будущем.