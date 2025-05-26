Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен видит возможность представить Вашингтону новое предложение уже 9 июля.

После того, как американский президент Дональд Трамп объявил 2 апреля так называемый «День освобождения», установив пошлины на импорт товаров из многих государств, в частности, из стран Европейского союза, началась работа над заключением торговых соглашений с Соединёнными Штатами Америки. Вашингтон выдвинул Брюсселю своё предложение, на которое европейское руководство ответило встречным документом. Как итог, Трамп пришёл к выводу, что не видит смысла продолжать переговоры с Европейским союзом из-за недостаточных уступок, а его окончательное решение - рекомендовать установление 50-процентых пошлин на импорт из стран сообщества уже с июня.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на своей странице в социальной сети X объявила о телефонном разговоре с Дональдом Трампом, подчеркнув, что Соединённые Штаты Америки и Европейский союз разделяют продолжение «самых значимых торговых отношений в мире».

По её словам, в Европе готовы быстро и решительно продвигаться в переговорном процессе, чтобы достичь торговой сделки. Урсула фон дер Ляйен добавила, что для этого Брюсселю понадобится время до 9 июля.

Учитывая прошлые категоричные заявления Дональда Трампа вроде «я не ищу сделки с Европой!» можно было предположить, что американский президент откажется откладывать 50-процентные пошлины. Однако спустя несколько часов после заявления Урсулы фон дер Ляйен американский политик согласился с её предложением продолжить переговоры, организовав в ближайшее время встречу для достижения конкретных договорённостей. Таким образом, Брюссель уже второй раз избежал американских пошлин на свой импорт.