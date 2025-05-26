Об этом сообщает издание Reuters, ознакомившись с директивой Бундесвера под наименованием «Приоритеты по повышению готовности».

Генеральный инспектор Вооружённых сил Германии Карстен Брейер подписал приказ о полном оснащении Бундесвера всем необходимым вооружением и остальным оборудованием уже к 2029 году. Об этом информирует издание Reuters, ознакомившись с директивой Бундесвера под наименованием «Приоритеты по повышению готовности».

В своей директиве немецкий генерал устанавливает приоритетность вооружения, которое необходимо приобрести или произвести. В первую очередь речь идёт о противовоздушной обороне, истощённой на фоне передачи Украине зенитно-ракетных комплексов и ракет-перехватчиков. Особое внимание уделяется перехвату беспилотников.

Установленный Брейером срок перевооружения обусловлен тем, что, по его мнению, уже к этому моменту Россия сможет восстановить свои силы в достаточной степени, чтобы вступить в конфронтацию с НАТО,

Карстен Брейер видит возможность осуществить укомплектование Бундесвера в указанные сроки, учитывая высвобождение средств после решения парламента о снятии долгового тормоза (установлен в 2009 году по инициативе экс-канцлера Ангелы Меркель), запрещавшего правительству брать значительные кредиты. Предполагается, что такое решение позволит совместить поддержку роста экономики с перевооружением, а не выбирать что-то одно.