Предполагается, что уже 28 мая будет закрыто окно, при помощи которого ежемесячно в страну въезжало до тысячи мигрантов.

Германия, как и многие другие страны Европы, стали убежищем для беженцев из государств Ближнего Востока. Новое правительство во главе канцлером с Фридрихом Мерцем работает над тем, чтобы сократить приток мигрантов, усиливая границу. Министр внутренних дел страны Александр Добриндт в интервью Bild прокомментировал успехи немецкого правительства, анонсировав новые меры против миграции.

По его словам, уже 28 мая Берлин примет поправки, ограничивающие право мигрантов на воссоединение с семьёй. Добриндт объясняет, что в рамках данной возможности мигранты, попавшие на территорию Германии, могли приглашать в страну своих родственников, становясь воронкой для беженцев. По его оценкам, сейчас благодаря этой программе в страну въезжает до тысячи мигрантов ежемесячно. Однако теперь этой «воронке» придёт конец.

В рамках новых правил правительство Германии установит двухлетний запрет на воссоединение мигрантов с их семьями. Предполагается, что такое решение затронет более 350 тысяч человек, преимущественно из стран Ближнего Востока, которые хоть и не получили политическое убежище, но и не были депортированы из-за угрозы преследования у себя на родине.

Александр Добриндт также проинформировал об усилении мер по борьбе с нелегальной миграцией. Немецкие власти задействовали для охраны границ беспилотники, вертолёты и передали пограничным войскам тепловизоры. Въезжать в страну могут только «уязвимые категории», к которым причисляют беременных женщин, больных и несовершеннолетних без сопровождения.