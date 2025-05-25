Европейский оборонно-промышленный комплекс не имеет достаточных мощностей, чтобы удовлетворить военные потребности Киева.

В Европе рассматривают возможность наращивания закупок оружия из Соединённых Штатов Америки, чтобы поставлять его Вооружённым силам Украины в случае отказа Вашингтона от оказания военной помощи Киеву. Об этом сообщает издание Bloomberg, ссылаясь на собственные источники.

Отмечается, что в Европе нет достаточных запасов оружия и производственных мощностей, которые полностью удовлетворят военные потребности Украины. При этом становится понятно, что Соединённые Штаты Америки не планируют объявлять новые пакеты военной помощи для украинской армии, как и усиливать санкции против России.

Источники издания объясняют, что европейские страны могут взять на себя обязательства по закупке американского оружия, заодно попытавшись убедить Вашингтон продолжать предоставлять Украине разведывательные данные. По их мнению, такие обстоятельства позволят Киеву продержаться на поле боя.

Bloomberg напоминают, что поставки американского оружия, анонсированные ещё экс-президентом Джо Байденом, могут завершиться уже этим летом. Как итог, существенная часть американских систем, например, реактивные системы залпового огня M142 HIMARS или зенитно-ракетные комплексы Patriot, останутся без боеприпасов. В Европе не производят боеприпасы для американского оружия, поэтому остаётся только покупать его у Соединённых Штатов Америки.

Стоит отметить, что поставки американского оружия Украине, профинансированные Европой, будут происходить ещё дольше, чем поставки Байдена, которые в Киеве критиковались за медлительность.