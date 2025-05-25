Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Трамп заявил, что США перенимают опыт использования БПЛА в боевых действиях
Он привёл в пример Россию и Украину, которые активно применяют дроны.

Дональд Трамп на выступлении перед выпускниками Военной академии в Вест-Пойнте обратился к курсантам, подчеркнув, что профессия военнослужащего очень быстро меняется.

В пример американский президент привёл российско-украинский конфликт, в частности, активное применение обеими сторонами беспилотных летательных аппаратов. По его словам, в Вашингтоне изучают опыт применения FPV-дронов и это «очень страшная вещь» для изучения, но существуют различные формы ведения боевых действий.

Трамп признал, что в Соединённых Штатов Америки никогда не видели такого: беспилотники, которые спускаются под углом, с большой скоростью и высокой точностью. Так или иначе, в американской армии изучают этот опыт, а профессия военнослужащего очень быстро меняется - заключил политик в разговоре с выпускниками военной академии.

Дональд Трамп во время своего выступления также упомянул гиперзвуковое оружие, заявив, что Соединённые Штаты Америки приступили к его серийному производству. Он вновь затронул тему «украденных чертежей» при экс-президенте Бараке Обаме, объяснив таким образом задержки в конструировании такого оружия.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#россия #украина #сша #трамп
Источник: youtube.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россия строит новый уникальный мост через Обь
7
В Киргизии стартовал крупнейший транспортный проект со времен СССР
1
Минюст Германии призвала рассмотреть возможность запрета партии АдГ
4
Сюжетная кампания Call of Duty: Modern Warfare II (2022) взломана - игра уже на торрентах
4
Энтузиасты начали создавать собственные кабели питания для GeForce RTX 4090 с защитой от плавления
9
Vivo X200 Ultra стал доступен для пользователей по всему миру
3
Новое производство АКП запустят в Московской области при поддержке Минпромторга
+
Флагманский чип Xiaomi должен составить конкуренцию Snapdragon 8 Elite
+
Опубликован список моделей Xiaomi, Redmi и Poco, которые могут получить HyperOS 2.2 в числе первых
+
Китай возродил американскую разработку середины XX века для полетов на скорости до 16 махов
+
ЕС восстановит пошлины на сельскохозяйственную продукцию из Украины
+
На дне Ладоги подводные археологи нашли хорошо сохранившуюся военную баржу 1941 года
+
На Востоке России возрождают старый дорожный проект за 400 млрд руб
+
В новых вагонах РЖД полки станут длиннее на 15 сантиметров
3
Жертвой ценовой войны в Китае стали некоторые дилеры крупнейшего автопроизводителя BYD
+
MWM: Ракета Р-37М позволит ВКС РФ перехватывать эскадрильи самолётов противника и рои беспилотников
+
ViewSonic выпустила 27-дюймовый QD-OLED-монитор XG273-4K-OLED с разрешением 4K и частотой 240 Гц
+
Белоруссия приняла на вооружение первый отечественный бронетранспортёр Volat V2
1
Энтузиаст создал кабель питания с предохранителями для GeForce RTX 4090
1
Россия модернизирует самый северный морской порт страны
+

Популярные статьи

В России начнутся продажи 8-сильного микроавтомобиля Fiat Topolino с возможностью ездить без дверей
22
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 80 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Май)
10
Играю в эксклюзивный Killzone 2 в 2025 году — как игровая индустрия изменилась за 15 лет
6
«Красные глаза» танков Т-90 – от чего защищает комплекс «Штора» и как работает на самом деле
2
За какие дополнительные автомобильные опции абсолютно бесполезно переплачивать при покупке машины
6
8 нюансов, на которые нужно обратить внимание при выборе автомобильного видеорегистратора
4
Анализ рынка видеоигр - Xbox ведет переговоры о покупке Steam, EGS, Uplay и других игровых магазинов
+

Сейчас обсуждают

Иван Иванов
00:47
Знаменитая мототаня🤣🤣🤣. У тебя старый бэмэвэ с проперженными сиденьями?
В России начнутся продажи 8-сильного микроавтомобиля Fiat Topolino с возможностью ездить без дверей
~Valera~
00:39
Если кому не нравится черный экран, мы можем легко исправить на белый прямо сейчас! В новом драйвере мы дадим выбор пользователю по выбору цвета который он предпочитает видеть вместо черного. Наша ком...
Nvidia признала проблему с чёрным экраном на ПК с RTX 5060 и выпустила инструмент для её устранения
vl
00:13
когда ты покупаешь видеокарту, ты платишь и за драйвера и за прошивку
Nvidia признала проблему с чёрным экраном на ПК с RTX 5060 и выпустила инструмент для её устранения
Алексей Кузнецов
23:46
Он большой спец по ракетам. Почти как Рогозин.
Рябков: Российские ракеты способные преодолеть любую систему ПРО, в том числе и «Золотой купол»
32Влад32
23:40
Запрет АдГ будет равносилен перевороту в стране.
Минюст Германии призвала рассмотреть возможность запрета партии АдГ
Товарищ Ким
23:36
Не только для игр. Пора взрослеть.
Super Flower представила блок питания Leadex Platinum ATX 3.1 мощностью 3300W
San Sanich
23:29
Ценник видел? И как вы, собираетесь еë впихнуть в бюджет 80К? Собирать на Processor 300?
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 80 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Май)
inostranec
23:29
Давай тебя и твоих друзей и родню в ссылку на лет 10, будете строить, раз ты так переживаешь
Россия строит новый уникальный мост через Обь
DIP32
23:27
Как извращение)))
В России начнутся продажи 8-сильного микроавтомобиля Fiat Topolino с возможностью ездить без дверей
Roditch
23:27
Например для машинного обучения нейросетей. Это одна из причин почему 4090 и 5090 стоят излишне дорого.
Super Flower представила блок питания Leadex Platinum ATX 3.1 мощностью 3300W
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем