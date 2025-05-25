Он привёл в пример Россию и Украину, которые активно применяют дроны.

Дональд Трамп на выступлении перед выпускниками Военной академии в Вест-Пойнте обратился к курсантам, подчеркнув, что профессия военнослужащего очень быстро меняется.

В пример американский президент привёл российско-украинский конфликт, в частности, активное применение обеими сторонами беспилотных летательных аппаратов. По его словам, в Вашингтоне изучают опыт применения FPV-дронов и это «очень страшная вещь» для изучения, но существуют различные формы ведения боевых действий.

Трамп признал, что в Соединённых Штатов Америки никогда не видели такого: беспилотники, которые спускаются под углом, с большой скоростью и высокой точностью. Так или иначе, в американской армии изучают этот опыт, а профессия военнослужащего очень быстро меняется - заключил политик в разговоре с выпускниками военной академии.

Дональд Трамп во время своего выступления также упомянул гиперзвуковое оружие, заявив, что Соединённые Штаты Америки приступили к его серийному производству. Он вновь затронул тему «украденных чертежей» при экс-президенте Бараке Обаме, объяснив таким образом задержки в конструировании такого оружия.