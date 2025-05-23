В случае, если израильская армия прибегнет к ударам, Тегеран сочтёт США причастными к ним.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, чьи слова приводит издание ТАСС, в письме генеральному секретарю Организации Объединённых Наций (ООН) Антониу Гуттериш и главе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлю Гросси, заявил, что если Израиль прибегнет к ударам по иранским ядерным объектам, в Тегеране сочтут Соединённые Штаты Америки причастными к этой атаке.

По его словам, в Иране готовы дать Израилю жёсткий и решительный ответ на такие действия, а Соединённые Штаты Америки «понесут юридическую ответственность».

Иранский министр добавил, что Тегеран вынужден принять ряд мер по обеспечению безопасности своих ядерных объектов. Информация о предпринятых мерах будет предоставлена МАГАТЭ.

Как ранее писало издание CNN, американские спецслужбы обладают разведывательными данными, указывающими на подготовку Израиля к ударам по ядерным объектам Ирана. Остаётся непонятным, пытаются ли израильские военные продемонстрировать серьёзность своих намерений, увеличив давление на Тегеран в ходе переговоров по ядерной сделке, или Тель-Авив действительно готовится к развитию такого сценария в ближайшем будущем.