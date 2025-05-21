Не исключается, что Тель-Авив лишь пытается усилить давление на Тегеран, подтвердив серьёзность своих намерений.

Издание CNN, ссылаясь на собственные источники, пишет, что Соединённые Штаты Америки получили новые разведывательные данные, указывающие на подготовку Израиля к ударам по иранским ядерным объектам.

По данным издания, израильские военнослужащие перемещают авиационные бомбы и завершают учения пилотов. Отмечается, что нет информации о том, действительно ли Тель-Авив планирует одностороннюю атаку или просто пытается оказать дополнительное давление на Тегеран, чтобы иранские власти стали более сговорчивыми в переговорах с американцами, отказавшись от ключевых положений своей ядерной программы.

Дональд Трамп отдаёт предпочтение мирному решению ситуации с ядерными амбициями Ирана. В то же время он не исключает силовое решение, если Тегеран не заключит ядерную сделку. Вашингтон настаивает на полном отказе Ирана от обогащения урана, когда Тегеран желает продолжить обогащение под международным контролем.

Как подчёркивают источники CNN, вероятность нанесения Израилем ударов по ядерным объектам Ирана значительно возросла, если сравнивать её с ситуацией несколько месяцев назад. Вероятность удара возрастает на фоне отсутствия консенсуса между Вашингтоном и Тегераном по ядерной сделке.