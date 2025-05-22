Общая стоимость сделки составит $180 млн.

Соединённые Штаты Америки одобрили продажу Польше авиационных бомб GBU-39B и другого дополнительного оборудования общей стоимостью 180 миллионов долларов. Об этом сообщается на сайте Агентства по вопросам сотрудничества в области обороны и безопасности (DSCA).

В рамках данного решение польское правительство получает право закупить:

1,4 тысячи авиабомб GBU-39B;

4 инертные учебные авиабомбы GBU-39 (T-1);

другое оборудование (тактические учебные снаряды GBU-39, учебные бомбы, компоненты бомб, контейнеры, услуги по техническому обеспечению, расходные материалы, запасные части);

секретное и не секретное программное обеспечение;

По традиции Вашингтон берёт на себя все обязательства по логистике и техническому обеспечению, возлагая их на подрядчиков. Основным подрядчиком выступит американская компания Boeing.

На сайте DSCA объясняют, что такая продажа соответствует целям внешней политики и национальной безопасности Соединённых Штатов Америки, поскольку способствует безопасности союзника по НАТО, являющегося силой политической и экономической стабильности. Продажа авиационных бомб не изменит базовый баланс сил в регионе и не окажет негативного влияния на боеспособность американской армии.