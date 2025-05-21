Пока нет информации о том, где и когда состоится новый раунд переговоров.

После телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Путина стало известно, что российское и украинское руководство разработают свои предложения по прекращению огня, после чего постараются найти консенсус в ходе переговоров. По данным Axios, американский президент попросил Путина предложить Киеву такие условия, на которые украинские власти могут согласиться, а не отвергнут сразу.

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони, чьи слова приводит издание Reuters, заявила, что Папа Римский Лев XIV подтвердил готовность провести в Ватикане следующие переговоры между Украиной и Россией. Она поблагодарила главу католической церкви за неизменную приверженность миру.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига также подтвердил готовность Ватикана организовать контакты Украины и России на уровне глав государств. В Киеве пообещали изучить потенциальные места для проведения встречи на высшем уровне. В Москве не комментировали возможность посредничества Ватикана в переговорах.

Сам Лев XIV ранее уже говорил о готовности принимать участие в урегулировании военных конфликтов. Дональд Трамп после разговора с Владимиром Путиным поприветствовал инициативу Папы Римского, упомянув Ватикан как возможного посредника переговоров Киева и Москвы.