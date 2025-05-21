По данным издания, американский президент хочет, чтобы российские условия были приемлемы для обсуждений, а не сразу отклонены.

Несколько дней назад Дональд Трамп провёл телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. По итогам их разговора российский президент сообщил о готовности подготовить меморандум о прекращении огня с Украиной, который будет обсуждаться обеими сторонами. Как уже говорил ранее пресс-секретарь Дмитрий Песков, Киев и Москва разработают свои проекты соглашения, после чего обменяются документами и постараются найти консенсус.

Издание Axios, ссылаясь на информированные источники, рассказало о подробностях разговора Трампа и Путина, которыми поделился сам американский президент во время консультаций с европейскими лидерами.

По данным издания, в ходе совместных обсуждений премьер-министр Италии Джорджа Мелони задавалась вопросом, почему нельзя установить крайний срок для достижения соглашения между Украиной и Россией, в то время как канцлер Германии Фридрих Мерц спросил, на какие уступки готовы в Москве. Дональд Трамп объяснил им, что Россия представит меморандум со своими условиями, но с учётом его просьбы: российское руководство должно представить «что-то, с чем люди могут согласиться», а не предложение, которое не станут обсуждать в Киеве.

Источники Axios утверждают, что европейские лидеры были удивлены тем, как Трамп воспринял позицию Путина, ведь она практически не изменилась. Впрочем, как известно, до этого российские власти требовали от Киева вывести войска с четырёх спорных регионов, на что украинские власти не согласились. Если даже с учётом этого нюанса российское руководство готово на прекращение огня, очевидно, территориальные условия могут снять с повестки дня. Какими будут новые условия - пока непонятно.

Дональд Трамп также говорил о том, что Европа и Соединённые Штаты Америки не должны быть вовлечены в переговорный процесс, поскольку Киев и Москва лучше понимают суть конфликта. Европейские лидеры воспротивились, подчеркнув, что «кто-то должен быть судьёй». В конечном итоге Трамп согласился организовать переговоры в Ватикане, то есть с участием посредников.

Ранее Государственный секретарь Марко Рубио говорил об ожидании Вашингтоном от России перечня условий, которые необходимы для выполнения, чтобы достичь прекращения огня с Украиной. Политик раскрыл проблематику переговоров: обе стороны хотят получить территории, которые не контролируют.