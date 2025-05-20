Ни прекращение огня, ни мирное соглашение не имеют дедлайнов.

Владимир Путин по итогам телефонного разговора с Дональдом Трампом упомянул возможность заключения с Украиной меморандума, предусматривающего всеобъемлющее прекращение огня, на чём настаивают в Соединённых Штатах Америки. Американский президент также упомянул готовность Киева и Москвы обсуждать прекращение огня и мирное соглашение.

Пресс-секретарь российского президента Дональд Трамп, чьи слова приводит издание ТАСС, заявил, что никакие сроки для заключения соглашения о прекращении огня никто не устанавливал. По его словам, об этом речи идти не может, хотя все желают достичь соглашения максимально быстро. До этого на Западе пытались установить конкретные сроки, в которые Москва должна согласиться на предложение о прекращении огня, поэтому допускалось, что Вашингтон может потребовать определить дедлайн.

Песков объясняет, что Украина и Москва будут формулировать свои проекты о прекращении огня, после чего обменяются документами. В конечном итоге украинские и российские дипломаты будут работать над тем, чтобы выработать единый текст документа.

Как известно, российские власти настаивают на необходимости вывода украинских войск из четырёх спорных регионов в их административных границах. Украинские власти называют такие требования неприемлемыми, настаивая на невозможности вывода своих войск.