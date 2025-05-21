Об этом сообщил Госсекретарь США Марко Рубио.

Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Марко Рубио, чьи слова приводит издание Politico, заявил, что Россия пообещала направить Вашингтону условия, которые понадобится выполнить для того, чтобы установить всеобъемлющее прекращение огня между украинской и российской армиями.

Глава американского внешнеполитического ведомства объясняет, что конкретные условия позволят провести более широкие переговоры. После того, как условия будут представлены, в Белом доме будут лучше понимать то, на что рассчитывает российский президент Владимир Путин.

На тех же слушаниях в Сенате Марко Рубио упоминал главную проблему в переговорах между Украиной и Россией: Москва требует отдать им территории, которые она не контролирует, а Киев хочет контроль над территориями, которые не в состоянии вернуть военным путём.

Как известно, Дональд Трамп отказался от введения санкций против России, увидев шанс достичь мирного решения. Российский президент Владимир Путин после телефонного разговора с американским коллегой сообщил о готовности обсудить с украинской стороной подписание меморандума о прекращении огня. Сам Трамп также писал в Truth Social о готовности Москвы обсуждать соглашение о прекращении огня и завершении конфликта в целом.