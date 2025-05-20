В бюджете 2026 года заложено на эту цель $25 млрд.

В начале своего президентского срока Дональд Трамп поручил Пентагону разработать проект программы по созданию системы противоракетной обороны «Золотой купол», которая обеспечит многоуровневую защиту от ракетных угроз на всей территории Соединённых Штатов Америки. Как пишет издание CNN, военные представили Белому дому наработки этой концепции, поэтому в ближайшие дни американский президент объявит о своём решении.

По данным издания, в оборонном бюджете на 2026 год американские власти заложили только 25 миллиардов долларов на создание новой системы противоракетной обороны. Однако, по подсчётам Бюджетного комитета Конгресса, всего проект создания такой системы будет стоить американским налогоплательщикам 500 миллиардов долларов в течение следующих двадцати лет.

Отмечается, что создание «Золотого купола» станет настоящим подарком для частных подрядчиков, ведь американское правительство не сможет самостоятельно обеспечить многоуровневую систему, поэтому будет вынуждено обратиться к таким компаниям, как SpaceX, предложив им контракты стоимостью миллиарды долларов. Стоит добавить, что оборонная компания Lockheed Martin уже успела создать тематическую страницу на своём сайте, где рекламирует себя как надёжного поставщика в области противоракетной обороны с опытом поставок.

Помощник министра обороны по связям с общественностью Шон Парнелл утверждает, что Пентагон разработал проект архитектуры и план по внедрению «Золотого купола», который действительно предоставит американцам защиту от широкого спектра ракетных угроз. Военные связались с американским президентом и ожидают возможности объявить о дальнейших действиях.