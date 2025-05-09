В Пекине и Москве сочли данный проект дестабилизирующим.

На сайте Кремля опубликовано совместное заявление России и Китая, в котором страны критикуют проект Соединённых Штатов Америки по созданию системы противоракетной обороны «Золотой купол», называя его «дестабилизирующим».

В заявлении подчёркивается, что новая американская ПРО предусматривает создание глубоко эшелонированной и многосферной системы в целях защиты от любых ракетных угроз, в том числе от всех видов ракет. Отмечается, что такое решение означает полный отказ от признания взаимосвязи между стратегическими наступательными и оборонительными вооружениями, что являлось основополагающим фактором стратегической стабильности.

Страны обеспокоены тем, что программа «Золотого купола» предусматривает укрепление арсенала для ведения операций в космосе, включая развёртывание на орбите систем перехвата. Такой шаг Пекин и Москва воспринимают как превращение космоса в среду для вооружённого противостояния.

Как известно, Дональд Трамп ещё в начале своего президентского срока рассказал о намерениях разработать «Золотой купол» для защиты всего воздушного пространства Соединённых Штатов Америки. Пока непонятно, каким именно образом американский президент планирует реализовать такую программу, но соответствующее распоряжение ещё в январе поступило военным. Официально также неизвестно, нарушает ли оно положение об отказе от использования космоса в гонке вооружений.