С призывом отменить результаты прошедших выборов выступил Джордж Симион.

Не так давно основатель Telegram Павел Дуров рассказал о том, как представители французских спецслужб обращались к нему с просьбой заблокировать консервативные румынские каналы накануне президентских выборов в Румынии, но он отказал им. Позже французская военная разведка пояснила, что ни о чём подобном Париж не просил Дурова, но сам бизнесмен опроверг информацию.

После этого румынский политик Джордже Симион потребовал от Конституционного суда отменить результаты второго тура президентских выборов тем же причинам, что и были отменены итоги первого тура декабрьских выборов - внешнее вмешательство. По его словам, в этот раз есть конкретные доказательства. Вероятнее всего, политик имел в виду заявления Дурова, поскольку это единственное, что ставит под сомнение результаты выборов в Румынии.

Симион, недавно признававший поражение на президентских выборах, подчеркнул, что не сдастся: «Это только начало великой победы!».

Павел Дуров в ответ на пост Джорджа Симиона подтвердил свою готовность приехать в Румынию, чтобы дать показания по делу о вмешательстве в президентские выборы, если это поможет демократии.