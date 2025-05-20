В Париже отрицают, что пытались надавить на Дурова в политических целях, когда сам бизнесмен говорит об обратном.





Не так давно основатель Telegram Павел Дуров рассказал о попытках Франции убедить его в необходимости поспособствовать блокированию консервативных румынских каналов в мессенджере накануне президентских выборов в Румынии. Позже бизнесмен рассказал об этом более подробно, заявив, что глава Генерального директората внешней безопасности Франции (DGSE, французская военная разведка) Николь Лернер встречался с ним в отеле Hôtel de Crillon, где обратился с просьбой, связанной с румынскими выборами.

В DGSE отвергли обвинения, подчеркнув, что они не отправляли никаких запросов на блокировку аккаунтов, связанных с избирательными процессами в других странах. Тем не менее представители французской военной разведки всё же встречался с Дуровым, чтобы напомнить ему об обязанностях Telegram противодействовать терроризму и каналам, распространяющим запрещённый контент.

Павел Дуров ответил на объяснения DGSE, подчеркнув, что власти Франции сами подтвердили факт проведения с ним личных встреч. Однако последняя тема, обозначенная абзацем выше, вовсе не поднималась. По его словам, французская военная разведка хотела получить IP-адреса пользователей, подозреваемых в терроризме во Франции, но основным направлением все равно была геополитика: Украина, Молдавия и Румыния.