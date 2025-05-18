По его словам, к нему обратились с просьбой повлиять на консервативные голоса в Telegram.

Сегодня утром стартовал второй тур президентских выборов в Румынии. Кандидатами выступают ультраправый Джордже Симион (набрал 40,96% в первом туре) и прозападный Никушор Дан (набрал 20,99% в первом туре). Несмотря на первенство Симиона в первом туре, результаты второго тура непредсказуемы, поскольку суммарная поддержка прозападных сил больше, чем у ультраправых.

Основатель Telegram Павел Дуров опубликовал в своём аккаунте пост, в котором сообщил о просьбе государства из Западной Европы «заставить замолчать» консервативные голоса в Румынии. Предложив угадать, о каком государстве идёт речь, бизнесмен приложил эмодзи с французским багетом, что даёт очевидный намёк - речь идёт о Франции.

По словам Дурова, он категорически отказался на такое предложение, подчеркнув, что Telegram не будет ограничивать свободы румынских пользователей и блокировать их каналы.

Павел Дуров обратился к странам Европы, объясняя, что они не могут защищать демократию её разрушением. Аналогичным образом нельзя бороться с вмешательством, вмешивая в избирательный процесс: «У вас либо есть свобода слова и честные выборы, либо их нет».

Министерство иностранных дел Франции отвергло обвинения, подтвердив приверженность проведению свободных выборов в Румынии.