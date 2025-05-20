Глава финляндской таможни предлагает властям решить сложившуюся неопределённость на границе: либо закрыть границы навсегда, либо открыть один КПП.

С ноября 2023 года сухопутная граница между Финляндией и Россией была закрыта до особого распоряжения. Связано это со сложной ситуацией на государственной границе, где финляндские пограничники ежедневно фиксировали попытки мигрантов нелегально пересечь границу с российской территории.

Из-за неопределённого статуса контрольно-пропускных пунктов на восточной границе, таможня Финляндии вынуждена ежемесячно тратить дополнительно 150 - 250 тысяч евро из государственного бюджета. Об этом местному изданию Helsingin Sanomat рассказал генеральный директор таможни Сами Ракшит.

Ракшит объясняет, что из-за закрытия восточной границы ведомству пришлось отправить сотрудников в командировку, компенсировав нехватку кадров в аэропорту Хельсинки-Вантаа, портах и аэропортах Лапландии. Однако из-за этого таможня вынуждена тратить вышеупомянутую сумму на оплату 250 сотрудникам командировочных, включая проезд, проживание и суточные. При этом текущий статус не позволяет перевести сотрудников на новую должность на постоянной основе, поскольку закрытие «до особого распоряжения» предусматривает готовность ведомства открыть восточную границу в течение нескольких дней.

Сами Ракшит призывает финляндские власти принять окончательное решение по поводу статуса восточной границы, ведь командировки не могут продолжаться бесконечно: сотрудники должны либо вернуться на постоянное место работы, либо быть переведены на другие должности. Непонятно, устраивает ли самих сотрудников такое положение дел, ведь они получают и зарплаты, и постоянные командировочные.

Helsingin Sanomat сообщают об аналогичной ситуации у пограничной службы, которая из-за особого статуса восточной границы прибегает к дополнительным расходам. Ведомство не ведёт ежемесячный подсчёт расходов, но, опираясь на статистику за последние полгода, пограничная служба ежемесячно тратит из государственного бюджета дополнительные 450 тысяч евро.