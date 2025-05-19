Техника была обещана ещё осенью 2024 года, но возникли сложности с её отправкой.

Ещё осенью 2024 года правительство Австралии пообещало поставить Украине 49 танков M1A1 Abrams. Позже иностранные издания неоднократно писали о задержках в поставках, из-за чего техника даже не покинула страну. Последний раз ABC News в апреле писали о промедлениях в поставках, связанных с Соединёнными Штатами Америки. Австралийские власти также были обеспокоены ситуацией, при которой танки застрянут на корабле посреди мирового океана, если за это время Украина и Россия подпишут мирное соглашение. Очевидно, что переправить тяжёлые танки через десятки тысяч километров - непростая задача.

Вчера Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Австралии Энтони Албенизи, обсудив военную помощь Украине, увеличение давления на Россию и сотрудничеству в рамках существующих коалиций.

Австралийские премьер проинформировал Зеленского о том, что обещанные танки M1A1 Abrams уже были доставляются Украине. Не уточняется, когда именно военная техника поступит на украинские территории. Вероятнее всего, произойдёт это в ближайшие месяцы, учитывая длительный морской путь и переправку танков через транзитные хабы в Румынии или Польше.

Общая сумма военной помощи, которую оказала Австралия украинской армии, составляет более 1,5 миллиарда долларов.