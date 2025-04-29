Вашингтон до сих пор не дал разрешение на реэкспорт техники.

В прошлом году стало известно о намерениях Австралии поставить Вооружённым силам Украины 49 танков M1A1 Abrams в рамках пакета военной помощи общей стоимостью 245 миллионов долларов. Австралийские танки не применялись в боевых действиях и были выведены из эксплуатации для замены более новой моделью - M1A2.

Издание ABC News, ссылаясь на собственные источники, пишет, что американские власти задерживают поставку австралийских танков украинской армии. Отмечается, что первые сложности возникли ещё в марте на фоне заморозки Вашингтоном военной помощи, поскольку это создавало логистические проблемы для доставки техники.

Сейчас же, по данным издания, основная проблема заключается в том, что Пентагон до сих пор не санкционировал реэкспорт танков. Представитель министерства обороны Австралии в комментарии изданию подчеркнул, что австралийские власти, несмотря на все возникающие сложности, по-прежнему планируют поставить Украине обещанные танки в текущем году. При этом указывается на их важность для украинских подразделений, поскольку техника находится в достаточно хорошем состоянии.

Один из источников рассказал о не самом лучшем сценарии для Австралии, при котором Украина и Россия в ближайшее время подпишут мирное соглашение, а партия M1A1 останется на борту кораблей посреди океана. По этой причине власти страны продолжают работать с партнёрами над тем, чтобы ускорить поставки.