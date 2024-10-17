Техника не применялась в бою и находится в хорошем состоянии.

В 2023 году Соединённые Штаты Америки анонсировал поставку Вооружённым силам Украины 31 танков M1A2 Abrams. По итогу, чтобы ускорить поставки, Вашингтон и Киев сошлись на устаревших моделях M1A1, которые были поставлены на протяжение всего прошлого года. Данная техника особо не выделялась на поле боя, учитывая, что предназначена для других погодных условий, а украинская армия редко задействует её.

Стало известно, что вскоре Киев может получить от Австралии ещё 49 танков M1A1 Abrams, которые будут сняты с вооружения австралийской армии. Всё это в рамках пакета военной помощи общей стоимостью 245 миллионов долларов. Отмечается, что на замену устаревшей модели M1A1 австралийцы получат 75 единиц M1A2 Abrams.

Как утверждает министр оборонной промышленности Австралии Пэт Конрой, запланированные к поставке танки обеспечат огневую мощь и мобильность украинской армии. При этом издание ABC News подчёркивает удовлетворительное состояние техники, поскольку она не применялась в боевых действиях и лишь часть танков требуют ремонта перед отправкой в Европу.

Сроки поставок не указываются. Однако очевидно, что танки поступят украинским военным не раньше зимы, а пока что M1A1 Abrams не смогли себя зарекомендовать в зимних условиях.