Всего документ состоит из 22 пунктов.

Специальный представитель Дональда Трампа по Украине Кит Келлог на своей странице в социальной сети X опубликовал пост, в котором напомнил о существовании «жёсткого мирного плана», разработанного Соединёнными Штатами Америки по итогам встречи в Лондоне. По его мнению, как раз таки этот документ может стать основой для мира.

Американский дипломат озвучил первый из пунктов данного плана - всеобъемлющее прекращение огня, которое завершит боевые действия уже сейчас. Всего в документе 22 пункта.

Кит Келлог утверждает, что Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Марко Рубио во время своего визита в Стамбул чётко дал понять, что американский план действий является жёстким.

Ранее Марко Рубио уже говорил о том, что Вашингтон ожидает предложений России и Украины по всеобъемлющему прекращению огня. В случае, если американские власти убедятся в бесперспективности переговорного процесса, Белый дом прекратит свои посреднические усилия. Помимо этого, американское правительство не будет сдерживать Конгресс от принятия новых санкций против России, разработанных Линдси Грэмом.