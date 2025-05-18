Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Марко Рубио, чьи слова приводит Clash Report, заявил, что Белый дом попросил Конгресс попридержать готовый законопроект о введении новых санкций против России, пока не прояснится ситуация относительно перспективности российско-украинских переговоров. Об этом американское правительство проинформировало Москву.
Американский чиновник подчеркнул, что принятие новых санкций Сенатом - это то, что Белый дом не может контролировать или остановить. В Конгрессе будут продвигать новый законопроект, если не увидят реальный прогресс в переговорах между Украиной и Россией.
Марко Рубио также добавил, что если условия России и Украины будут включать реалистичные идеи - прогресс будет достигнут. В противном случае Вашингтон переосмыслит своё участие в переговорах, поскольку есть другие вопросы и Соединённые Штаты Америки не хотят бесконечно продолжать свои попытки урегулировать российско-украинский конфликт.
Автором нового законопроекта, о котором идёт речь, является сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм. Он близкий политический союзник Дональда Трампа, поддерживает усилия американского президента, а также смог заручиться поддержкой своего законопроекта со стороны большинства состава Сената. Политик дал понять, что готов официально включить законопроект в повестку дня, где его примут, но дожидается сигнала от Трампа.