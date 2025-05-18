Он подчеркнул, что Белый дом попросил парламент попридержать санкции, но правительство не может остановить или контролировать процесс.

Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Марко Рубио, чьи слова приводит Clash Report, заявил, что Белый дом попросил Конгресс попридержать готовый законопроект о введении новых санкций против России, пока не прояснится ситуация относительно перспективности российско-украинских переговоров. Об этом американское правительство проинформировало Москву.

Американский чиновник подчеркнул, что принятие новых санкций Сенатом - это то, что Белый дом не может контролировать или остановить. В Конгрессе будут продвигать новый законопроект, если не увидят реальный прогресс в переговорах между Украиной и Россией.

Марко Рубио также добавил, что если условия России и Украины будут включать реалистичные идеи - прогресс будет достигнут. В противном случае Вашингтон переосмыслит своё участие в переговорах, поскольку есть другие вопросы и Соединённые Штаты Америки не хотят бесконечно продолжать свои попытки урегулировать российско-украинский конфликт.

Автором нового законопроекта, о котором идёт речь, является сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм. Он близкий политический союзник Дональда Трампа, поддерживает усилия американского президента, а также смог заручиться поддержкой своего законопроекта со стороны большинства состава Сената. Политик дал понять, что готов официально включить законопроект в повестку дня, где его примут, но дожидается сигнала от Трампа.