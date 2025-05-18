Об этом сообщают в Кремле и Белом доме.

Вчера вечером пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия готовит свои условия для установления всеобъемлющего прекращения огня с Украиной. Условия будут опираться на те договорённости, которые были достигнуты в рамках переговоров в Стамбуле. По словам Пескова, на тот момент Москва не обсуждала итоги переговоров с Соединёнными Штатами Америки.

Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Марко Рубио заявил, что российский коллега Сергей Лавров проинформировал его о подготовке Россией документа, в котором будут изложены российские требования для установления прекращения огня в зоне боевых действий.

Рубио добавил, что Украина работает над собственным проектом предложения о прекращении огня. В Вашингтоне рассчитывают представить его в скором времени.

Ранее Марко Рубио уже говорил о том, что Белый дом передал Кремлю информацию о готовности Конгресса принять новые санкции против России. Он объяснил, что принятие новых санкций Сенатом - неподконтрольный американскому правительству процесс, который нельзя остановить. Тем не менее, администрация Дональда Трампа попросила сенаторов повременить с принятием решения, чтобы прояснить ситуацию с российско-украинскими переговорами.