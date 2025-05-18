Создание совместного предприятия обсуждают Rheinmetall (Германия) и Lockheed Martin (США).

Немецкая компания Rheinmetall планирует развернуть в Европе совместное предприятие с американской компанией Lockheed Martin, чтобы нарастить мощности по производству американского оружия, в частности, ракет для реактивных систем залпового огня M142 HIMARS (GMLRS, ATACMS и другие), а также ракет-перехватчиков PAC-3 для зенитно-ракетных комплексов Patriot. Об этом сообщает издание Hartpunkt, приводя слова генерального директора немецкого концерна Армина Паппергера.

Паппергер объясняет, что имеющиеся в Соединённых Штатах Америки производственные мощности являются недостаточными, в связи с чем некоторым странам приходится ждать по десять лет, чтобы получить закупаемое вооружение. Rheinmetall готовы инвестировать в производство американского оружия в Европе. Он подчёркивает, что для этого необходимо разрешение американского правительство, над чем обе компании сейчас работают.

Помимо этого, немецкая компания особенно желает перенести производство ATACMS в Европу, поскольку данные ракеты больше не производят в Соединённых Штатах Америки из-за перехода на более новые PrSM. Он объясняет, что с учётом текущего спроса на новое вооружение с новыми ракетными двигателями, производство устаревших ATACMS по-прежнему актуально, чтобы закрыть потребности европейских стран в ракетах.

В планах Rheinmetall вывести производство ракет, а также больших и малых ракетных двигателей до 10 тысяч единиц ежегодно. Производственную линию возможно развернуть уже через 12 - 13 месяцев. В случае, если совместный проект будет одобрен Вашингтоном, в 2027 - 2029 годах европейское предприятие начнёт массовое наращивание производства американских ракет и ракетных двигателей. По мнению Армина Паппергера, потенциальный объём продаж может составить пять миллиардов евро в год, если спрос позволит забронировать все мощности предприятия.