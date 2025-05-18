Кадровики называют заданную планку нереалистичной.

На предстоящем саммите НАТО союзники потребуют от Германии увеличить расходы на оборону и численность вооружённых сил. Об этом сообщает издание Die Welt, ссылаясь на собственные источники в североатлантическом альянсе и Бундесвере.

По данным издания, обсуждается возможность повышения показателя Бундесвера до 240 - 260 тысяч военнослужащих уже к 2030 году. Сейчас численность немецкой армии чуть более 183 тысяч человек личного состава, но ежегодно страна теряет до пяти тысяч военнослужащих, уходящих в запас. В целом немцы недовольны плохими условиями обучения, дальними командировками, отсутствием финансовых стимулов и слишком суровым тоном командования.

Специалисты Бундесвера, занимающиеся подбором кадров, считают такую планку нереалистичной. Объясняется это непривлекательностью военной службы для немцев. Существенная часть новобранцев увольняется со службы при первой же возможности.

Впрочем, канцлер Германии Фридрих Мерц поддерживает усилия по привлечению немцев в армию. В Берлине планируют обеспечить благоприятные условия для привлечения немецких граждан на военную службу. В то же время министр обороны Борис Писториус не исключает возвращение всеобщей воинской повинности, хотя подчёркивает, что приоритетной целью является контрактный набор войск.