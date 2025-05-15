Такую задачу он поставил своему правительству.

Канцлер Германии Фридрих Мерц во время инаугурационного обращения в Бундестаге поставил своему правительству приоритетную задачу - сделать немецкую армию самыми сильными вооружёнными силами в Европе, чтобы они могли помочь региону противостоять угрозе со стороны России. Его слова приводит издание Bloomberg.

По его словам, немецкое правительство должно предоставить Бундесверу все финансовые ресурсы, чтобы немецкая армия соответствовала статусу Германии - самой густонаселённый и экономически сильной страны в Европе. Он подчеркнул, что такие ожидания исходят от партнёров по НАТО, которые требуют реализовать их практически. Вероятнее всего, речь была про американского президента Дональда Трампа, требующего от Европы повысить расходы на оборону до 5% от ВВП.

При этом немецкий канцлер не планирует прибегать к возвращению призывной службы. Немецкая армия должна основываться на привлекательной и добровольной военной службе, поощряющей молодых граждан брать на себя ответственность за безопасность Германии.

Bloomberg уточняют, что в 2025 году бюджет Бундесвера вырастет до 60 миллиардов евро, то есть на 15% больше, чем было в прошлом году.