Приоритетом является добровольный набор, но и обязательная служба не исключается, в случае нехватки личного состава.

Министр обороны Германии Борис Писториус, чьи слова приводит издание Politico, во время выступления в Бундестаге не исключил возвращение страны к обязательной военной службе. Она была отменена ещё в 2011 году.

Писториус акцентирует внимание на том, что приоритетность добровольной службы является «первоначальной», а в случае, если не удастся набрать достаточное количество добровольцев, власти могут прибегнуть к возвращению всеобщей воинской повинности. Канцлер Германии во время своего выступления в Бундестаге поставил цель сделать немецкую армию самыми сильными вооружёнными силами в Европе.

На текущий момент численность Бундесвера оценивается в 181 тысячу военнослужащих. В запасе пребывают ещё 34 тысячи человек. Сейчас сухопутные силы Германии полагаются всего на четыре дивизии (две танковые, одна быстрого реагирования и одна территориальной обороны), что в три раза меньше, чем на момент 1990 года.