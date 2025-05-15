Их обозначил главный советник верховного лидера Ирана Али Шамхани в интервью NBC News.

Главный советник верховного лидера Ирана Али Шамхани, специализирующийся на политических, ядерных и военных вопросах, в интервью NBC озвучил условия, на которые готов пойти Тегеран ради подписания ядерной сделки с Соединёнными Штатами Америки.

По его словам, иранские власти в рамках данного соглашения готовы взять на себя следующие ограничения:

навсегда отказаться от производства ядерного оружия;

избавиться от запасов высокообогащённого урана;

сохранить обогащение на более низких уровнях, предоставив международным организациям возможность для контроля за использованием обогащённого урана в мирных целях.

Однако на такие уступки в Иране готовы только в том случае, если Соединённые Штаты Америки немедленно отменят все свои экономические санкции. Корреспондент NBC News поинтересовался, готовы ли иранские власти сегодня же подписать сделку, если их условия выполнят, на что получил ответ: «Да».

Али Шамхани считает, что Вашингтон и Тегеран по-прежнему могут достичь ядерной сделки, если речь идёт о вышеупомянутых условиях. По его мнению, такой исход может улучшить ситуацию в отношениях между странами в ближайшем будущем. Тем не менее, Шамхани разочарован заявлениями Дональда Трампа, в которых он предостерегает и предупреждает Иран из-за возможных последствий в случае отказа от ядерной сделки.