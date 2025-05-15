Соединённые Штаты Америки и Катар во время визита Дональда Трампа в арабское государство, подписали соглашение об экономическом партнёрстве, общая стоимость которого оценивается Вашингтоном не менее чем в 1,2 триллиона долларов. Об этом сообщают на сайте Белого дома.
Доха согласилась на многомиллиардные инвестиции в американский бизнес, в том числе путём заключения контрактов с американскими компаниями, что позволяет поддерживать около 154 тысяч рабочих мест в Соединённых Штатах Америки. В Вашингтоне ожидают, что соглашение будет способствовать инновациям и процветанию будущего поколения.
Экономическое соглашение предусматривает множество различных сделок, включая:
- Размещение компанией Qatar Airways заказов у Boeing и GE Aerospace на приобретение 210 самолётов Boeing 787 Dreamliner и 777X общей стоимостью 96 миллиардов долларов;
- Получение американской компанией Parsons Corporation около 30 контрактов на сумму до 97 миллиардов долларов;
- Quantinuum и Al Rabban Capital создадут совместное предприятие в штатах, в которое катарская компания инвестирует один миллиард долларов;
- Получение Raytheon контракта на сумму один миллиард долларов для приобретения Катаром современных возможностей для противодействия БПЛА, включая новейшую систему Raytheon Fixed Site.
- Различные заказы правительства Катара на приобретение американской оборонной продукции.
Ранее сообщалось о заключении Соединёнными Штатами Америки и Саудовской Аравией оружейной сделки общей стоимостью 142 миллиардов долларов.