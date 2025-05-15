В Дохе согласились инвестировать в американский бизнес.

Соединённые Штаты Америки и Катар во время визита Дональда Трампа в арабское государство, подписали соглашение об экономическом партнёрстве, общая стоимость которого оценивается Вашингтоном не менее чем в 1,2 триллиона долларов. Об этом сообщают на сайте Белого дома.

Доха согласилась на многомиллиардные инвестиции в американский бизнес, в том числе путём заключения контрактов с американскими компаниями, что позволяет поддерживать около 154 тысяч рабочих мест в Соединённых Штатах Америки. В Вашингтоне ожидают, что соглашение будет способствовать инновациям и процветанию будущего поколения.

Экономическое соглашение предусматривает множество различных сделок, включая:

Размещение компанией Qatar Airways заказов у Boeing и GE Aerospace на приобретение 210 самолётов Boeing 787 Dreamliner и 777X общей стоимостью 96 миллиардов долларов;

Получение американской компанией Parsons Corporation около 30 контрактов на сумму до 97 миллиардов долларов;

Quantinuum и Al Rabban Capital создадут совместное предприятие в штатах, в которое катарская компания инвестирует один миллиард долларов;

Получение Raytheon контракта на сумму один миллиард долларов для приобретения Катаром современных возможностей для противодействия БПЛА, включая новейшую систему Raytheon Fixed Site.

Различные заказы правительства Катара на приобретение американской оборонной продукции.

Ранее сообщалось о заключении Соединёнными Штатами Америки и Саудовской Аравией оружейной сделки общей стоимостью 142 миллиардов долларов.