Соглашение является частью плана Эр-Рияда по инвестированию $600 млрд в США.

Во время своего визита в Саудовскую Аравию американский президент Дональд Трамп объявил об укреплении сотрудничества страны с Соединёнными Штатами Америки. В Эр-Рияде официально взяли на себя обязательство инвестировать 600 миллиардов долларов в Соединённые Штаты Америки, включая сделку о приобретении американского оружия на 142 миллиардов долларов.

На сайте Белого дома сообщают, что в рамках оружейной сделки Саудовская Аравия получит от Вашингтона новейшее военное оборудование и услуги от более чем десятка американских компаний.

Продажи делятся на пять категорий:

безопасность границ и модернизация сухопутных войск;

развитие военно-воздушных сил и космических возможностей;

противовоздушная и противоракетная оборона;

морская и прибрежная безопасность;

модернизация информационно-коммуникационных систем.

Оружейная сделка предусматривает обширную поддержку Вашингтоном наращивания военного потенциала Саудовской Аравии, включая укрепление саудовских военных академий и военно-медицинских сил.

Дональд Трамп во время своего выступления в Саудовской Аравии предупредил, что Соединённые Штаты Америки не хотят применять оружия, но если кто-то будет угрожать Вашингтону или его партнёрами - они столкнутся с «разрушительной мощью и сокрушительной ответной силой».