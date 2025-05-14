Во время своего визита в Саудовскую Аравию американский президент Дональд Трамп объявил об укреплении сотрудничества страны с Соединёнными Штатами Америки. В Эр-Рияде официально взяли на себя обязательство инвестировать 600 миллиардов долларов в Соединённые Штаты Америки, включая сделку о приобретении американского оружия на 142 миллиардов долларов.
На сайте Белого дома сообщают, что в рамках оружейной сделки Саудовская Аравия получит от Вашингтона новейшее военное оборудование и услуги от более чем десятка американских компаний.
Продажи делятся на пять категорий:
- безопасность границ и модернизация сухопутных войск;
- развитие военно-воздушных сил и космических возможностей;
- противовоздушная и противоракетная оборона;
- морская и прибрежная безопасность;
- модернизация информационно-коммуникационных систем.
Оружейная сделка предусматривает обширную поддержку Вашингтоном наращивания военного потенциала Саудовской Аравии, включая укрепление саудовских военных академий и военно-медицинских сил.
Дональд Трамп во время своего выступления в Саудовской Аравии предупредил, что Соединённые Штаты Америки не хотят применять оружия, но если кто-то будет угрожать Вашингтону или его партнёрами - они столкнутся с «разрушительной мощью и сокрушительной ответной силой».