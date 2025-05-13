Об этом стало известно на фоне предстоящего визита Дональда Трампа в страну.

Государственный департамент Соединённых Штатов Америки одобрил продажу оружия Объединённым Арабским Эмиратам (ОАЭ) общей стоимостью 1,4 миллиарда долларов. Об этом сообщает Агентство по сотрудничеству в области безопасности и обороны (DSCA) перед предстоящим визитом Дональда Трампа в стране.

ОАЭ запросили у Вашингтона приобретение шести тяжёлых военно-транспортных вертолётов CH047F Chinook (на момент 2012 года одна единица стоила 30 миллионов долларов), компоненты для истребителей F-16, а также множество другого военного оборудования, перечень которого доступ к ознакомлению по ссылке в источнике. Основными подрядчиками выступят компании Boeing и Honeywell.

В Государственном департаменте подчеркнули, что ОАЭ являются важнейшим партнёром для Соединённых Штатов Америки для обеспечения политической стабильности и экономического прогресса на Ближнем Востоке. Закупаемое страной оружие будет использоваться для ликвидации стихийных бедствий, оказания гуманитарной помощи, проведения поисково-спасательных и контртеррористических операций.

Отмечается, что ожидаемая продажа оружия никак не повлияет на баланс сил в регионе. При этом ОАЭ не имеют проблем с получением оружия и его последующей интеграцией в национальные вооружённые силы.