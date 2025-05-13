Несмотря на переговоров по иранской ядерной программе, в Вашингтоне продолжают усиливать давление.

На сайте Государственного департамента объявляют о введении новых санкций против Ирана, связанных с расширением иранской ядерной программы. Отмечается, что страна продолжает проводить исследования и делать разработки двойного назначения, которые применимы к ядерному оружию и системам его доставки. Ведомство напоминает, что Иран является единственной страной без ядерного оружия, которая обогащает уран до 60%, скрывая каналы закупок.

В этот раз под американские санкции попадают:

Компания Fuya Pars Prospective Technologists, связанная с SPND. Пыталась закупить у иностранных поставщиков оборудование двойного назначения.

Сайед Мохаммад Реза Седдиги Сабер - руководитель группы Shahid Karimi Group в Организации оборонных инноваций и исследований (SPND), которая работает над проектами, связанными со взрывчатыми веществами. Принимал участие в испытаниях, применимых к разработке ядерных взрывных устройств.

Ахмад Хагигат Талаб - учёный-атомщик из SPND, участвовавший в иранской программе вооружений 2004 года. Продолжает использовать свои научные знания в исследованиях, имеющих потенциальное военное применение.

Мохаммед Реза Мехдипур - сотрудник SPND, являющийся руководителем группы Shahid Chamran. Исследует взрывчатые ядерные вещества, имеющие потенциальное военное применение.

В Соединённых Штатах Америки пришли к выводу, что одна юридическая фирма и три физических лица участвуют в деятельности Ирана, способствующей или создающей риск существенного содействия распространению оружия массового поражения и средств его доставки.

Несмотря на продолжающиеся переговоры между Вашингтоном и Тегераном по ограничению иранского ядерного потенциала, американские власти продолжают усиливать давление.