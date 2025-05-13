Он подчеркнул, что предлагаемое прекращение огня поспособствует этому.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что Анкара считает чрезвычайно важным стремление Украины и России возобновить прямые переговоры в Стамбуле. Он подтвердил готовность турецких властей поддержать мирные инициативы на любом из этапов.

Турецкий президент сообщил о желании Турции принять у себя украинскую и российскую делегации для проведения прямых переговоров. Он считает, что нельзя упускать представившуюся возможность для возобновления переговорного процесса.

Эрдоган также поддержал предложенное Соединёнными Штатами Америки 30-дневное всеобъемлющее прекращение огня, подчеркнув, что оно создаст все необходимые условия для начала переговоров.

Как известно, Реджеп Тайип Эрдоган за последние несколько дней провёл телефонные переговоры с российским и украинским президентом. По словам Зеленского, они обсуждали ключевые детали встречи, которая может помочь урегулировать российско-украинский конфликт. В Киеве не отказываются от предложенного Вашингтоном 30-дневного прекращения огня.