Его будут использовать как один из бортов «номер один».

Королевская семья Катара планируют подарить Дональду Трампу самолёт Boeing 747-8 стоимостью более 400 миллионов долларов, известный ещё как «летающий дворец». Об этом пишет издание ABC News, ссылаясь на собственные источники.

По данным издания, американский президент уже осмотрел самолёт, когда тот находился в международном аэропорту Уэст-Палм-Бич (штат Флорида). Политик будет использовать самолёт в качестве одного из бортов «номер один» до конца президентского срока, после чего его передадут в фонд президентской библиотеки.

Предполагается, что власти Катара объявят о таком роскошном подарке во время визита в страну Дональда Трампа, который запланирован в рамках его ближневосточного турне. Boeing 747-8 уже проходит модернизацию для соответствия стандартам президентского.

Источники ABC News утверждают, что генеральный прокурор Пэм Бонди и юрист Белого дома Дэвид Уоррингтон сошлись во мнениях о допустимости такого дорогостоящего подарка с последующей его передачей на счёт фонда президентской библиотеки. Обычно принятие президентом дорогостоящих подарков от иностранных государств требует согласия Конгресса.