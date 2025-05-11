Он назвал её неактуальной, хотя ещё недавно об этом говорили в Вашингтоне.

Не так давно специальный представитель Дональда Трампа по Украине Кит Келлог говорил о согласии Киева на создание 15-километровой демилитаризованной зоны с обеих сторон, вдоль линии боевого соприкосновения. В сумме это могло бы позволить создать в рамках прекращения огня свободную от боевых действий 30-километровую зону.

Владимир Зеленский, на пресс-конференции с посетившими Киев европейскими лидерами, прокомментировал данное предложение, заявив, что оно не является актуальным.

По его словам, ему неоднократно приходилось слышать идеи о создании демилитаризованной зоны и отведения войск, из средств массовой информации, от многих политиков и даже спецслужб. Однако официально Украине никто такое не предлагал, хотя он признаёт, что все ищут способы провести «над нами эксперименты».

Зеленский объясняет, что создание демилитаризованной зоны ставит под угрозу контроль над украинскими городами. Он приводит в пример Сумы, Харьков и Херсон, которые находятся в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения и, соответственно, входят в предлагаемую 30-километровую демилитаризованную зону. Зеленский видит в этом опасность, поскольку украинские военные будут вынуждены выйти из крупных городов.