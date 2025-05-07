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Nacvark
Келлог заявил о готовности Украины к прекращению огня с образованием демилитаризованной зоны
Для образования демилитаризованной зоны обе стороны должны отступить на 15 километров от ЛБС.

Специальный представитель Дональда Трампа по Украине Кит Келлог в эфире Fox News заявил о готовности Киева к установлению всеобъемлющего прекращения огня на суше, в море и воздухе. Он подчеркнул, что украинские власти готовы пойти на такой шаг незамедлительно, в тот же день после объявления.

Американский дипломат объясняет, что предполагаемое перемирие должно быть введено сроком минимум на тридцать дней с возможностью последующего его продления. Для обеспечения контроля за соблюдением прекращения огня, Киев предлагает установить вдоль линии боевого соприкосновения 30-километровую демилитаризованную зону, в рамках которой обе стороны отступят на 15 километров, предоставив наблюдателям возможность для отслеживания ситуацию на поле боя.

Келлог считает, что сейчас имеется реальная возможность для урегулирования российско-украинского конфликта.

В России не сообщали о согласии на тридцатидневное перемирие с Украиной. Российское руководство предлагает установить трёхдневное прекращение огня, когда украинские власти выступают против коротких перемирий, настаивая на предложенном США сценарии.

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#россия #украина #сша
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