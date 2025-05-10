Об этом сообщает МИД страны Жан-Ноэль Барро.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, находившийся вчера с визитом во Львове, заявил (цитата Le Figaro), что Париж направит полученные доходы от замороженных российских активов на обслуживание переданных Вооружённым силам Украины самоходных артиллерийских установок CAESAR.

По его словам, в ближайшее время французские власти через компанию-производителя обеспечат оперативное техническое обслуживание военной техники, поставленной Украине.

Жан-Ноэль Барро указал на необходимость усилить давление на Россию, чтобы вынудить Москву согласиться на предложенное Соединёнными Штатами Америки 30-дневное прекращение огня. Он добавил, что об этом французский президент Эмманюэль Макрон говорил с американским коллегой Дональдом Трампом.

Le Figaro напоминают, что в июне 2024 года KNDS оформила создание дочернего предприятия на территории Украины, учредив центр технического обслуживания САУ CAESAR. С тех пор Вооружённые силы Украины получили 60 самоходных артиллерийских установок французского производства, способных осуществлять до шести выстрелов в минуту на расстояние до 40 километров.