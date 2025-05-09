Он считает такой вариант допустимым в случае провала усилий Вашингтона по урегулированию.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, комментируя усилия Соединённых Штатов Америки по урегулированию российско-украинского конфликта, допустил, что Китай и Турция могут заменить Вашингтон в данном вопросе.

По словам польского министра, если всё же усилия Соединённых Штатов Америки по посредничеству между Киевом и Москвой обернутся провалом, есть другие кандидаты - Пекин, поддерживающий каналы коммуникации с Россией, а также, который имеет «уникальные средства» для давления на российское руководство с целью принуждения к переговорному процессу. Сикорский подчеркнул, что Польша желает успеха Соединённым Штатам Америки в их усилиях по посредничеству.

Ранее Дональд Трамп выразил готовность привлечь Китай к урегулированию российско-украинского конфликта, если это будет целесообразным. Он также говорил о желании начать совместную работу с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, направленную на урегулированию российско-украинского конфликта. При этом обе страны никак не комментировали высказывания американского президента.