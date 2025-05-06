Президенты обменялись предложениями нанести друг другу визиты.

Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social опубликовал в пост, в котором сообщил о продуктивном телефонном разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, в том числе по поводу российско-украинского, палестино-израильского конфликтов и ситуации в Сирии.

Американский президент утверждает, что Эрдоган пригласил его посетить Турцию, а также получил приглашение в Овальный кабинет. Трамп напомнил, что во время своего первого президентского срока (2017 - 2021) имел очень хорошие отношения с турецким президентом, который также помог ему вернуть в Соединённые Штаты Америки арестованного в Турции пастора Эндрю Брансона, обвиняемого в шпионаже.

Дональд Трамп заключил, что он в любом случае с нетерпением ждёт совместной работы с Реджепом Эрдоганом над незамедлительным урегулированием российско-украинского конфликта.

Сам Реджеп Тайип Эрдоган также положительно отозвался о проведённом с Дональдом Трампом телефонном разговоре, подчеркнув, что Турция ценит усилия американского президента по завершению конфликтов во всём мире. Он подтвердил готовность Анкары оказать необходимую поддержку, чтобы обеспечить мир и стабильность в регионе.