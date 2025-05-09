Он считает такой шаг целесообразным, если он ускорит урегулирование.

Дональд Трамп во время общения с журналистами в Овальном кабинете допустил привлечения Китая к урегулированию российско-украинского конфликта.

По словам американского президента, попросить Китай было бы вполне целесообразно, если это сократит разрыв между переговорными позициями России и Украины. Политик подчеркнул, что Соединённые Штаты Америки добиваются хорошего прогресса в урегулировании конфликта. При этом он считает большим достижением, если американским властям всё же удастся завершить конфликт.

«Мы очень стараемся, и я думаю, что мы близки», - считает он.

В то же время вице-президент Джей Ди Вэнс имеет более скептическую позицию, признавая, что на данном этапе позиции Киева и Москвы далеки от друг друга. Тем не менее, американские власти продолжат работу над тем, чтобы сократить этот разрыв, если это всё же является возможным.

Ранее Дональд Трамп говорил о том, что ожидает совместной работы с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом по урегулированию российско-украинского конфликта. Пока непонятно, в чём выражаются совместные усилия, если Анкара не принимает участие в переговорном процессе и воздерживается от каких-либо заявлений по данному вопросу.