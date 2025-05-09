Вашингтон также не намерен ввязываться в чужой конфликт, хотя американские власти готовы способствовать деэскалации.

Вице-президент Соединённых Штатов Америки Джей Ди Вэнс в эфире Fox News прокомментировал обострившуюся ситуацию между Индией и Пакистаном, заявив, что Вашингтон может подтолкнуть страны к деэскалации. Тем не менее он пояснил, что американские власти не желают ввязываться в очередной военный конфликт, который не имеет отношения к штатам.

Американский чиновник акцентирует внимание на том, что Вашингтон не может повлиять ни на Индию, ни на Пакистан, приказав им прекратить огонь и сложить оружие. По этой причине усилия Белого дома могут быть только дипломатическими.

Вэнс указывает на обеспокоенность Соединённых Штатов Америки из-за эскалации в регионе, подчёркивая, что задача дипломатии и лидеров Нью-Дели и Исламабада - не допустить ядерной войны, поскольку она приведёт к катастрофическим последствиям. Несмотря на это, в Вашингтоне не считают, что одна из стран применит ядерное оружие.

Ранее Государственный секретарь Марко Рубио проводил переговоры с советниками по вопросам национальной безопасности из Индии и Пакистана. Он рассчитывает, что конфликт между странами будет разрешён как можно скорее.