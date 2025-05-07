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Nacvark
Госсекретарь США Марко Рубио надеется на быстрое разрешение конфликта между Индией и Пакистаном
Он продолжает поддерживать контакты с обеими сторонами.

Вчера ближе к полуночи Индия осуществила ракетный обстрел Пакистана, после которого пакистанская армия нанесла ответный удар. Конфликт между странами приобрёл новый виток эскалации, но пока речи не идёт о полномасштабных боевых действиях между странами.

Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Марко Рубио на своей странице в социальной сети X заявил, что продолжает наблюдать за конфликтом между Нью-Дели и Исламабадом. Он повторил слова Дональда Трампа о том, что Вашингтон надеется на быстрое завершение конфликта с последующим взаимодействием по его мирному урегулированию.

На странице Государственного департамента сообщают о контактах Марко Рубио с советниками по национальной безопасности из Индии и Пакистана. Глава американского внешнеполитического ведомства призывает стороны быть сдержанными и оставаться на связи с Соединёнными Штатами Америки.

Ранее Дональд Трамп раскритиковал удары по Пакистану и Индии, назвав их «позором». При этом американский президент подчеркнул, что конфликт между странами продолжается на протяжение столетий, поэтому стоило допускать приобретение им военного сценария.

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#сша #индия #пакистан
Источник: x.com
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