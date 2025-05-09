Он подчеркнул, что в Москве осознавали громоздкость российских требований, но они не могут быть удовлетворены полностью.

Вице-президент Соединённых Штатов Америки Джей Ди Вэнс в эфире Fox News прокомментировал ситуацию с урегулированием российско-украинского конфликта, затронув вопрос территориальных требований, которые предъявила Россия.

Американский чиновник сразу подчеркнул, что в Вашингтоне осознавали вероятность предъявления Россией громоздких требований, ведь их положение на поле боя лучше, чем у Украины. В то же время Киев оказался более сговорчивым из-за не самого лучшего положения.

Вэнс призвал Москву не рассчитывать на территории Украины, которые не находятся под контролем российской армии. Он объяснил позицию Соединённых Штатов Америки: мы не хотим распада Украины и, очевидно, хотим, чтобы страна оставалась суверенной. При этом вице-президента не так беспокоит громоздкость российских требований, поскольку сам факт наличия мирных предложений от Киева и Москвы является прорывом в переговорном процессе.

Политик отметил, что его больше бы беспокоил недобросовестный характер ведения переговоров Россией. По его словам, если Вашингтон придёт к выводу, что Москва ведёт переговоры недобросовестно, то Соединённые Штаты Америки прекратят свои усилия.

Джей Ди Вэнс заключил, что имеющегося прогресса в переговорном процессе недостаточно для мирного соглашения. Так или иначе, американские власти продолжат работать над тем, чтобы сблизить позиции сторон, сделав возможным справедливый мир.