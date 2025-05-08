Об этом изданию Breaking Defense сообщила бригадный генерал Космических сил США Кристин Панценхаген.

Бригадный генерал Кристин Панценхаген, занимающая должность Директора программы в Командовании космических систем по гарантированному доступу в космос и командира космодрома Space Launch Delta 45, в интервью Breaking Defense сообщила об обсуждении Соединёнными Штатами Америки возможности проведения запусков на космодромах союзных стран.

По её словам, Космические силы ведут переговоры с партнёрами для расширения своих возможностей по запускам в интересах национальной безопасности. Панценхаген подчеркнула, что международное партнёрство является потенциальным способом вывести американские спутники на орбиту.

Кристин Панценхаген уточнила, что она не анонсировала такие запуски в ближайшем будущем, поскольку текущая программа запусков вполне удовлетворяет потребности Соединённых Штатов Америки.

В январе 2025 года издание The Wall Street Journal писало о нехватке космодромов в Соединённых Штатах Америки для запуска всех коммерческих аппаратов, учитывая большое количество запусков в интересах национальной безопасности. Спустя несколько лет Вашингтон подписал соглашение с Норвегией об использовании их космодрома в Аннёйа.