Практически все пуски приходятся на три основных космодрома, из-за чего образуется очередь, которая особенно задевает небольшие компании.

Издание The Wall Street Journal пишет, что в Соединённых Штатах Америки образуются «пробки» при запуске космических аппаратов в космос из-за большего количества запланированных пусков. Так, например, в 2023 году зафиксировано рекордное число пусков - 145, большинство из которых (134) провела компания SpaceX. Отмечается, что практически все пуски осуществляются с трёх космодромов во Флориде и Калифорнии.

По данным издания, ситуация с ограниченным количеством космодромов осложнена неблагоприятными погодными условиями, из-за которых приходится откладывать пуски космических аппаратов. Постоянные переносы образуют длинную очередь на пуски, которая может привести к тому, что аппараты оборонного назначения не будут доставляться на орбиту своевременно.

Бывший куратор космонавтики в Федеральном управлении гражданской авиации (FAA) Джордж Нилл объясняет, что учитывая вероятность выведения любого из крупнейших космодромов на месяцы из-за возможной аварии или погодных условий, «класть все яйца в одну корзину» (использовать один космодром для большого количества пусков - ред.) - рискованная стратегия. Со строительством новых пусковых площадок всё тоже непросто, ведь местное население обычно препятствует подобным работам, поэтому обычно пуски осуществляют недалеко от прибрежной зоны, минимизируя риски падения обломков космического аппарата на гражданскую инфраструктуру.

По этой причине космодром на острове Кадьяк в штате Аляска работает над тем, чтобы получить разрешение, позволяющее осуществлять до 25 пусков космических аппаратов ежегодно. Несмотря на то, что данный космодром не сможет проводить крупные пуски, небольшие компании, которых больше всего затрагивает ситуация с нехваткой стартовых площадок, получат такую возможность.