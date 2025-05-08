Он не планирует отправлять войска на украинские территории.

Новоизбранный канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью телеканалу Die Welt рассказал о том, какие гарантии безопасности может получить Украина от Берлина. При этом он сразу подчеркнул, что не планирует отправлять немецких военнослужащих на украинские территории.

Немецкий канцлер объясняет, что в таком случае Германия может продолжить оказывать военную помощь Украине, снабжая её оружием при поддержке Соединённых Штатов Америки в рамках коллективных усилий Европейского союза. Он также добавил, что есть целый ряд возможностей по обеспечению контроля за соблюдением режима прекращения огня после достижения Украиной и Россией соглашения о долгосрочном перемирии.

Вопрос поставок крылатых ракет Taurus немецкий канцлер в эфире телеканала ZDF уже комментировал следующим образом: «Президент Зеленский знает, что он может рассчитывать на меня и на Германию».

Ранее Фридрих Мерц говорил о готовящейся в ближайшее время поездке в Киев. Помимо этого, немецкий канцлер уже успел обозначить Россию как главную угрозу для безопасности Европы и евроатлантических связей.